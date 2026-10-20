Buffon difende Spalletti: “Se cambi cinque allenatori in quattro anni…”

20/10/2026 | 09:45:16

Gianluigi Buffon prende posizione sulla situazione della Juventus e sul momento complicato di Luciano Spalletti. Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex portiere bianconero ha invitato a guardare oltre le difficoltà dell’allenatore, sottolineando come i problemi del club non possano essere ricondotti esclusivamente alla guida tecnica.

Su Spalletti: “Se vedo una speranza, è nel continuare il lavoro di Spalletti fino in fondo. Se cambi cinque allenatori in quattro anni, il problema non può essere sempre e solo l’allenatore”, ha dichiarato Buffon, esprimendo fiducia nella possibilità di proseguire il percorso con il tecnico toscano.

L’ex numero uno ha poi evidenziato anche le difficoltà legate alle assenze e agli impegni ravvicinati, ricordando come Spalletti abbia affrontato la sfida contro la Lazio dopo la trasferta di Vigo e un lungo viaggio di rientro. Un contesto che, secondo Buffon, contribuisce a spiegare le difficoltà incontrate dalla squadra.

Sulla rosa della Juventus: “Non sarà la più forte delle Juve”, ha spiegato Buffon, ricordando quanto possano incidere le indisponibilità di diversi elementi della rosa. L’ex capitano azzurro ha richiamato l’attenzione sulle assenze di Yildiz, Locatelli, Thuram, Ekhator, Milik e Grabara, sottolineando quanto sia complicato ricostruire gli equilibri quando vengono a mancare tanti giocatori”.

Foto: instagram Buffon