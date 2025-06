Buffon difende Cuesta: “Rischio calcolato, con Cherubini il Parma punterà in alto”

23/06/2025 | 10:31:11

Gianluigi Buffon vede di buon occhio la scommessa del Parma che ha puntato sul giovane Carlos Cuesta per guidare la squadra in Serie A. Intervistato dalla Gazzetta di Parma, l’ex portiere ha definito la scelta “suggestiva e ambiziosa”, sottolineando come la giovane età dell’allenatore, che sarà tra i più giovani della storia del campionato, rappresenti un rischio solo se non fosse supportata da figure solide. Per Buffon, il vero valore aggiunto dietro questo progetto è Federico Cherubini, CEO del club, con cui ha condiviso anni di esperienza in bianconero: “Cuesta sarebbe un azzardo se dietro non ci fosse una persona capace come lui”. Sul futuro del Parma, Buffon si aspetta un percorso di assestamento di almeno due anni, ma si mostra fiducioso nella crescita della squadra. Non manca una previsione sul campionato: la Serie A, secondo Buffon, rimarrà divisa tra le grandi squadre e le altre, con il Como che potrebbe sorprendere e provare a rompere gli equilibri consolidati. Infine, sulla sfida tra Juventus e Inter, Buffon la definisce un esperimento dopo la fatica del Mondiale per Club, con incognite sul dazio che i giocatori potrebbero pagare.

Foto: Instagram Italia