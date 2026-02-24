Buffon: “Di Gregorio? Nell’ultimo periodo le cose non vanno come si aspettava, sono fasi che possono capitare”

24/02/2026 | 13:46:36

L’ex giocatore della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato in un’intervista al podcast di La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Gattuso? Lo vedo bene, come al solito ha scorte di energia che accenderebbero e illuminerebbero anche il posto più buio e remoto della Terra. Lui riesce a canalizzarla in modo positivo, rendendo tutti partecipi in questo avvicinamento e in questo percorso che ci condurrà ai playoff. Meno rimpianti abbiamo, più tranquilli ci si avvicina a questi appuntamenti. La Federazione ci ha dato tutto per arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Di Gregorio? È stata una piacevole sorpresa l’anno scorso, è stato decisivo per la qualificazione in Champions. Nell’ultimo periodo qualcosina non sta andando come si aspettava lui e come ci si aspettava, ma sono fasi che possono capitare in un portiere. Deve essere bravo lui, il mister e tutto l’ambiente nel far quadrato, stargli vicino, parlargli, confrontarsi e capire qual è la cosa migliore da fare”.

Foto: Instagram Italia