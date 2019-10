Buffon: “De Ligt in questo momento ha la nuvola di Fantozzi sopra la testa. Chiellini pesa quanto CR7”

Gianluigi Buffon, negli studi di Tiki Taka, ha parlato anche di Matthijs De Ligt e del suo avvio di stagione non proprio all’altezza delle aspettative: “L’infortunio di Chiellini ha accelerato il percorso di inserimento di De Ligt. Se le cose dovessero andare bene, a marzo potremmo avere un giocatore pronto, anche se in questo periodo sembra avere la nuvola di Fantozzi sopra la testa. L’infortunio di Chiellini è un duro colpo, peggio sarebbe stato solo un infortunio per Cristiano Ronaldo. Chiellini pesa quanto Cristiano in campo”.

Foto: Juventus Twitter