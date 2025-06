Buffon: “Contento del senso di appartenenza dei ragazzi. Gattuso CT? Siamo ai dettagli”

14/06/2025 | 23:35:56

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale maggiore, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria della Nazionale Under 21 agli Europei di categoria, e la qualificazione ai quarti di finale.

Queste le sue parole: “In queste gare la sofferenza c’è sempre ma quando arriva il risultato la sofferenza l’apprezzi di più”.

Avevi chiesto senso di appartenenza ai ragazzi. Che risposte hai avuto dopo la gara di questa sera? “Ho chiesto che mostrassero il carattere dell’Italia perché dall’esterno è importante vedere questo, un gruppo unito che lotta per l’obiettivo”.

Per la Nazionale maggiore possiamo confermare che siamo in attesa di Gennaro Gattuso?

“Stiamo lavorando, mancano dei dettagli. Abbiamo avuto dei giorni impegnativi ma credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore”.

Questo gruppo, cosa può dare alla nazionale maggiore? Da dove bisogna ripartire in queste situazioni? “Si riparte da dove si riparte nei momenti bui, cercando di pungolare noi stessi su quello che è il nostro ruolo da esercitare su tutti coloro che sono vicini alla squadra. Poi, al di là tutto, quello che interessa è evitare di fare figure non da Italia. Fra il perdere e il perdere in una certa maniera c’è differenza”.

Giudizio su Desplanches? “Anche questa sera mi è piaciuto molto, è stato bravissimo. Ha tutto per essere un grande portiere. Può fare una grande carriera, deve solo consacrarsi con i grandi”.

Foto: sito FIGC