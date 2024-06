Buffon: “Conte al Napoli come il cacio sui maccheroni. Motta-Juve? Sarebbe stato da big già 2-3 anni fa”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, il capo delegazione della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, ha così parlato di Antonio Conte: “Conte al Napoli? Come il cacio sui maccheroni – le parole di Buffon -. Un profilo così per il Napoli senza Conte… non c’è di meglio”.

Su Thiago Motta alla Juventus: “Devo dire la verità: secondo me fossimo stati negli Anni 90 sarebbe stato un allenatore da big già da 2-3 anni. Ha avuto un grande percorso da giocatore, dopo 1-2 anni con lo Spezia ha dato risposte importanti. Va a Napoli da esonerato e vinci, lì capisci che siamo di fronte ad uno diverso dagli altri”.

Foto: Instagram Italia