Buffon: “Conoscere il passato dell’Italia è importante, renderà il futuro meno insipido”

08/10/2025 | 20:38:25

Gianluigi Buffon, capo delegazione dell’Italia, è intervenuto a margine della presentazione del nuovo Museo di Coverciano: “Conoscere il nostro passato aiuta a far sì che il percorso verso il nostro futuro sia meno insipido, abbia più sapore, più colore, più calore umano. Secondo me la conoscenza della nostra storia fa sì che anche il nostro futuro abbia un senso diverso, secondo me molto più profondo. Secondo me per noi, per tutti i ragazzi, per tutti i giocatori, fa molto bene al movimento”.

Foto: Instagram Italia