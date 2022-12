Buffon: “Chiudiamo il 2022 consapevoli delle potenzialità di questo gruppo. Faremo di tutto per tornare a sorridere”

Chiuso il girone d’andata di Serie B con un pareggio sul campo del Venezia, Gianluigi Buffon ha voluto commentare la prima parte di stagione del Parma attraverso un messaggio su Instagram:“Quando le cose non vanno come avresti voluto hai solo un’alternativa: lavorare ancora più sodo.Chiudiamo un 2022 consapevoli delle potenzialità di questo gruppo e dei margini di miglioramento.Faremo di tutto per tornare a sorridere tutti insieme. Forza Parma, sempre”.

Foto: Twitter Buffon