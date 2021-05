Buffon: “Ad agosto ho rifiutato l’offerta di un top club, avevo preso l’impegno con la società e con Pirlo”

L’intervista di Gianluigi Buffon ai microfoni di ‘Bein Sport’ ha visto l’annuncio del suo saluto alla Juventus al termine della stagione.

Il portiere di Carrara ha svelato anche un retroscena di mercato legato alla scorsa sessione estiva: “Quest’anno finirà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. Come in tutte le cose, io penso che quando arrivi alla fine di un ciclo sia giusto lasciare spazio agli altri e levarsi di torno. Ad agosto ho avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che giocava la Champions League. Questo mio pensiero l’avevo trasferito alla Juventus, ma in precedenza avevo preso l’impegno con loro e c’era anche l’avvento di Andrea Pirlo: quindi siccome mi ritengo una persona corretta, leale e di fiducia non me la sono sentita di venire meno al mio impegno e sono stato tutta la stagione qui, coi ragazzi, con Andrea e coi dirigenti pensando e sperando di fare il meglio possibile. Però dopo due anni così… un giocatore come me vive soprattutto di emozioni e stimoli e quindi dopo due anni così o smetto di giocare o se trovo un’offerta stimolante la prendo in considerazione. Alla Juve ho dato e ricevuto tutto, siamo arrivati alla fine di un ciclo e quindi è giusto che io tolga il disturbo”.

Foto: Twitter Juventus