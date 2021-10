Buffon: “Accettiamo i fischi, dobbiamo lavorare per trasformarli in applausi”

Non sta vivendo un buon avvio di campionato il Parma di Gianluigi Buffon, il portiere Campione del Mondo nel 2006 ha scritto così su Twitter all’indomani del pareggio a reti bianche contro il Monza (il terzo consecutivo e la quinta gara senza vittoria): “Andiamo avanti con umiltà. Accettiamo i fischi, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare più che mai per trasformarli in applausi. Sempre insieme. Anche e soprattutto nelle difficoltà”.

Foto: Twitter personale Buffon