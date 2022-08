Buffon accetta la sfida di Fabregas e rilancia: “Vediamo se ci riuscirai”

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Como, Cesc Fabregas ha lanciato la sfida a un collega, Gigi Buffon. La risposta dell’ex portiere della Juventus, ora al Parma, non è tardata ad arrivare. Via Twitter l’estremo difensore ha scritto: “Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta”. Poi ha aggiunto: “Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte”. Infine, in merito alla “provocazione” dello spagnolo: “Vediamo se riesci a segnarmi ancora”. I due si ritroveranno il prossimo 29 ottobre al Tardini per la sfida di Serie B tra Parma e Como. Nel frattempo, Buffon ha condiviso l’immagine che li ritrae insieme ma con le maglie di Italia e Spagna.

Foto: Twitter Buffon