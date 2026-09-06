Buffon: “A Vicario ho dato solo un consiglio, di godersi l’esperienza. Futuro? Ho in mente due strade”

06/09/2026 | 12:45:19

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Chi tra Juve e Milan la miglior candidata ad essere l’anti-Inter? Il Milan può avere l’entusiasmo della novità: nuovo progetto, nuovo allenatore, nuovi giocatori e può vivere sulle ali dell’entusiasmo. Quando si cambia tanto, però, serve tempo per trovare la quadra. La Juventus parte più avvantaggiata, forte dei nove mesi di lavoro di Spalletti e di un mercato indirizzato in parte anche da Luciano. La dirigenza e Spalletti hanno operato veramente bene. Mi incuriosisce Woltemade. Voglio vedere se con la sua fisicità, i suoi 198 centimetri abbinati a un’ottima tecnica, sarà dominante come mi aspetto. La scelta di Vicario tra i pali della Juve? A Guglielmo ho dato solo un consiglio: godersi l’esperienza. Giocare nella Juventus è un privilegio, ovunque vai respiri l’importanza della maglia. Futuro dirigenziale alla Juve o al Parma? Ho in mente due strade. O un’avventura che abbia dentro una parte di sentimento che mi possa trascinare, un qualcosa che riguardi la mia storia. Altrimenti un progetto accattivante con degli obiettivi impensabili per una realtà nuova che parte dal basso per arrivare verso l’infinito e oltre. Vedremo”.

Foto: X Buffon