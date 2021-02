Buffon: “654 presenze? L’importante è farle saltando e non strisciando”

Gigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Crotone:

“Serviva una vittoria, poi il modo e la maniera non sono preventivabili. Prima mezz’ora con alcune difficoltà, l’importante è mantenere alta l’attenzione e l’agonismo senza fare dei passaggi a vuoto.

654 presenze, nessuno come te nei top campionati d’Europa. Cosa vuol dire per te? La cosa positiva è che ci arrivo saltando e non strisciando, è il modo in cui ci arrivi alle cose che fa la differenza.

Futuro? Vediamo, io mi misuro ogni settimana e finchè mi sento all’altezza vado avanti. Quando vedrò di non farcela più mi fermerò”.

Foto: Instagram Juventus