Buffon 648: storia di un record, staccato Maldini

Un derby da record per Gigi Buffon. Il portiere bianconero oggi – in occasione del derby contro il Torino – tocca le 648 presenze in Serie A. Nessuno come lui nel massimo campionato italiano, staccato un altro mostro sacro come Paolo Maldini, agganciato prima del lockdown. Gigi mette la freccia e vola in vetta solitaria di questa speciale classifica, proprio pochi giorni dopo aver rinnovato il contratto per un altro anno con la Juve. Venticinque anni di carriera, fatti di trionfi e tanti record stracciati. Un’avventura iniziata con la maglia del Parma, con il quale il giovane portiere esordì il 19 novembre 1995, a soli 17 anni, 9 mesi e 22 giorni. Poi il trasferimento alla corte della Vecchia Signora, i nove scudetti vinti (più di ogni altro giocatore), il record di imbattibilità per un portiere in Serie A (974 minuti consecutivi) e il record di presenze in Champions League per un calciatore italiano (118). Ora Buffon scrive un’altra pagina della storia della Serie A.

Foto: Twitter ufficiale Juve