Bufera su Kalou, l’Hertha Berlino prende posizione: “Sospeso con effetto immediato”

L’Hertha Berlino prende posizione sul caso Salomon Kalou, al centro della bufera dopo infranto le regole del protocollo anticontagio durante una diretta su Facebook (qui il video). Questa la nota del club tedesco: “Salomon Kalou ha dato l’impressione, nel suo video, che i giocatori dell’Hertha BSC non prendano sul serio le regole igieniche e di distanza prescritte dalle autorità sanitarie. Hertha BSC afferma che questo è stato l’errore di un singolo giocatore. Il fatto che altri membri della squadra non lo abbiano richiamato per la sua cattiva condotta e abbiano invece risposto al saluto con una stretta di mano mostra come i riferimenti alle regole di distanziamento e igiene debbano essere più continui.

La squadra è divisa in quattro gruppi di otto persone e un gruppo di quattro per ogni allenamento. Questi gruppi usano spogliatoi diversi e mantengono le distanze. Inoltre, i giocatori sono stati informati dettagliatamente dal club sulle regole da seguire. Vista la negatività al test, Salomon Kalou ha salutato i compagni di spogliatoio con una stretta di mano.

Con la canzone sul Coronavirus, Kalou ha dato la sensazione di non essere consapevole dell’entità dell’emergenza e in merito ha così commentato: “Mi dispiace se ho dato l’impressione di non prendere sul serio il Coronavirus. Mi scuso per questo. Al contrario sono particolarmente preoccupato per le persone in Africa. Non ci pensavo, ero solo felice che i nostri test fossero negativi. Mi scuso anche con chi ho ripreso nel video, non sapevano che stessi trasmettendo in diretta”.

Col video nello spogliatoio, Salomon Kalou ha violato le regole interne e fondamentali della squadra, mostrando un comportamento non appropriato alla situazione e che non corrisponde alle regole del club. L’Hertha ha quindi deciso di sospenderlo da ogni attività con effetto immediato”.

