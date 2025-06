Bufera Coote: deferimento ufficiale per insulti a Klopp, squalifica in arrivo

18/06/2025 | 10:26:18

David Coote nella bufera. L’arbitro inglese, già finito sotto i riflettori per alcune direzioni controverse in Premier League, è stato ufficialmente deferito dalla FA per “commenti offensivi e inappropriati” rivolti a Jürgen Klopp in occasione di un confronto avvenuto a margine di una gara nella scorsa stagione. La Federazione inglese ha aperto un procedimento formale che potrebbe sfociare in una squalifica prolungata da tutte le competizioni UEFA fino al 2026. Una misura pesantissima che segnerebbe una vera e propria svolta disciplinare nei confronti dei direttori di gara. Il fatto contestato sarebbe avvenuto nello spogliatoio, lontano da microfoni e telecamere, ma non abbastanza da passare sotto silenzio. Il contenuto degli insulti non è stato divulgato, ma si parla di “toni considerati inappropriati e lesivi della figura dell’allenatore tedesco”. Di seguito il comunicato ufficiale della FA:

“It’s alleged that the referee acted in an improper manner and/or used abusive and/or insulting words contrary to FA Rule E3.1,” the FA said in a statement.

“It’s further alleged that this constitutes an ‘Aggravated Breach’, which is defined in FA Rule E3.2, as it included a reference – whether express or implied – to nationality.”

Rule E3 deals with improper conduct that brings the game into disrepute, including insulting words or behaviour, while it also covers actions that question the integrity of match officials.

In November, the FA said they were also investigating allegations that Coote had discussed booking a player the day before a game with a friend, which the referee denied. “No charges have been issued in relation to allegations of gambling misconduct against David Coote, which were also fully investigated

Si sostiene che l’arbitro abbia agito in modo scorretto e/o abbia utilizzato parole offensive e/o insultanti contrarie alla Regola E3.1 della FA.

Si sostiene inoltre che questo costituisca una “Violazione Aggravata”, come definito nella Regola E3.2 della FA, poiché includeva un riferimento – esplicito o implicito – alla nazionalità.’

La Regola E3 riguarda la condotta scorretta che danneggia la reputazione del gioco, inclusi insulti verbali o comportamenti offensivi, e copre anche azioni che mettono in discussione l’integrità degli ufficiali di gara.

Nel novembre scorso, la FA aveva annunciato di stare indagando anche su accuse secondo cui Coote avrebbe discusso con un amico il giorno prima di una partita la possibilità di ammonire un giocatore, cosa che l’arbitro ha negato. Nessun provvedimento è stato emesso in relazione alle accuse di cattiva condotta nel gioco d’azzardo contro David Coote, che sono state anch’esse completamente investigate.” Foto: sito Newcastle