Bufera in casa Arsenal: giocatori a un festino con donne, vodka e hippy crack

Secondo quanto mostrato dal Sun in un video, ad agosto alcuni top dell’Arsenal come Ozil, Aubameyang, Lacazette, Kolasinac, Mkhitaryan, Mustafi e Guendouzi hanno partecipato ad un party da 30.000 sterline in cui si sarebbe consumata vodka e hippy crack, vale a dire inalato dell’ossido di azoto attraverso dei palloncini. Il festino si sarebbe svolto nel Tape Club a Londra assieme a circa settanta ragazze. A far discutere è soprattutto la combinazione tra questo gas e l’alcol, in quanto il mix di queste due sostanze potrebbe provocare ipertensione o infarti. Nel filmato si vede Ozil inalare il gas attraverso palloncini ed avere un attimo di sbandamento, mentre Guendouzi accasciarsi sul divano perdendo conoscenza per qualche secondo. A seguito della pubblicazione di questo video il club londinese ha annunciato un’indagine interna.

Foto: screenshot The Sun