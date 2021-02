Bufera Ajax, dopo il caso Haller arriva una pesante squalifica per Onana: 12 mesi per doping

L’organo disciplinare della UEFA ha imposto una sospensione di 12 mesi nei confronti di Andre Onana per violazione delle regole sul doping. Dopo un controllo a sorpresa il 30 ottobre dello scorso anno, è stata riscontrata la presenza della sostanza Furosemide nelle sue urine. La sospensione è efficace da oggi e si applica a tutte le attività calcistiche, sia nazionali che internazionali.

Un altro problema per l’Ajax, che nei giorni scorsi ha già fatto parlare di sè per il caso legato al neo acquisto Sebastian Haller, non inserito per errore in lista UEFA.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

