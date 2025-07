Buchanan si presenta al Villarreal: “Qui mi sento benissimo, è bello poter far parte di questo progetto”

29/07/2025 | 19:21:14

Tajon Buchanan lascia ufficialmente l’Inter e riparte dalla Spagna: il canadese è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Villarreal, club con cui aveva già chiuso in prestito la scorsa stagione dopo il lungo stop per infortunio. Nonostante l’interesse del Sassuolo, l’esterno ha scelto di tornare dove si era sentito davvero a casa. “Mi sento benissimo – ha dichiarato ai canali ufficiali del club –. L’anno scorso ho ritrovato la felicità di giocare a calcio, ho sentito il legame con la squadra e volevo continuare questo percorso. È un club fantastico, merita la Champions League ed è bello poter far parte di questo progetto”. Un passaggio chiave è stato il gol al Barcellona, il primo dopo l’infortunio: “Un momento speciale, che ha significato molto per me. Quest’anno voglio alzare l’asticella, crescere, vincere e dimostrare il mio valore”. Con uno sguardo anche al futuro: “Il Mondiale 2026 in Canada è un obiettivo enorme. È l’evento per cui stiamo lavorando tutti”.

Foto: insta villarreal