Buchanan, l’Inter e i tweet della notte

Tajon Buchanan è un’ala destra canadese, classe 1999, di proprietà del Club Bruges che l’Inter sta seguendo e apprezzando. Ci sarebbe da fare un investimento, magari per il dopo Dumfries, se non fosse che in questa fase del mercato non ci sono soldi. La notizia è della “Gazzetta”, rilanciata anche ieri notte, e ripresa con il classico “copia-incolla” di chi non rispetta le fonti, aspetta la rassegna stampa per andare live (?) su Twitter. Sarebbe anche una cosa da segnalare, piuttosto che prepararsi al grottesco messaggino da tirare fuori quando e se dovesse andare in porto. Quel giorno qualcuno non si ricorderà del “copia-incolla” e della cronologia, appena qualcuno. Povero mestiere alla deriva, senza un briciolo di rispetto. La storia di Brekalo è eloquente, il croato mandato ovunque e non alla Fiorentina, a colpi di tweet per recuperare tracce di una vita fa dopo aver detto l’esatto contrario. Siamo proprio ai titoli di coda.

foto: Instagram Buchanan