Buchanan: “All’Inter giocavo esterno a tutta fascia. Ma sono un’ala, posso fare la differenza in attacco”

Tajon Buchanan, esterno del Villarreal arrivato nelle ultime ore di mercato dall’Inter, ha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi come nuovo rinforzo dei gialloblù di Spagna: “Volevo giocare di più e non avevo le opportunità che volevo nell’Inter. Il Villarreal si è interessato a me tempo fa e ora ha mostrato di nuovo interesse. Ho scelto di venire qui. Devo dimostrare il livello che ho. Venire qui è un’opportunità per farlo”.

Sulla competizione in attacco: “Avere competizione è un bene. Spinge tutti a dare il meglio. In una squadra cerchi questo. Miglioreremo come squadra e individualmente. Questo ci farà rendere al massimo. Siamo qui per lavorare sodo e vincere partite”.

Il ruolo in campo: “Credo che nell’Inter giocassi più da esterno a tutta fascia. Ho giocato anche come terzino destro. Ma la mia posizione è quella di esterno d’attacco. Spero di giocare in quella posizione. Sono in grado di fare la differenza in attacco e spero di poter aiutare la squadra”.

