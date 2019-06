Bucchi, un’altra occasione per essere finalmente vincente

Diciamo la verità: ci saremmo aspettati di più dal Benevento e da Cristian Bucchi. Un organico da primi due posti, ma una gestione non perfetta. Anzi. Andare ai playoff è stato il minimo sindacale, ma il Benevento avrebbe dovuto lottare fino in fondo per la serie A diretta e conquistarla. Oppure riparare nella seconda parte della stagione come ha fatto il Verona. L’eliminazione nei playoff è stata bruciante. Ora per Bucchi si prospetta un’altra possibilità, quasi sicuramente a Empoli: l’ennesima chance per dimostrare finalmente di essere un allenatore vincente.

Foto: zimbio