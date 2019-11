Bucchi non decolla: ora l’Empoli deve fare una riflessione

Crisi. La scorsa estate avevamo scritto che con quell’organico l’Empoli avrebbe dovuto soltanto lottare per la promozione diretta e che Cristian Bucchi non avrebbe potuto avere mezzo alibi. I 17 punti attuali in classifica dopo il tonfo di Benevento sono un bottino misero rispetto alle aspettative. Soprattutto l’Empoli non gioca come dovrebbe, l’allenatore sembra quello delle incompiute di Sassuolo e del naufragio proprio a Benevento quando si suicidò in casa nei playoff contro il Cittadella. Ora è inevitabile che l’Empoli faccia una riflessione, in B Vivarini pagò con l’esonero proprio perché la squadra non decollava pur avendo un organico di rispetto. Infatti, Corsi scelse Andreazzoli e l’Empoli cambiò marcia ottenendo la promozione. Ora anche Bucchi deve stare in guardia.

Foto: zimbio