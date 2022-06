Cristian Bucchi è già ad Ascoli, eccolo in foto con il direttore sportivo Valentini. E’ arrivato l’annuncio ufficiale del club marchigiano: come anticipato da Sportitalia, è stato lui la sorpresa dello scorso fine settimana, scavalcati tutti gli altri candidati. E ci sono già i primi appunti di mercato: il sogno è Di Carmine per l’attacco, piacciono molto anche Di Mariano e Gargiulo del Lecce.