Bubista: “Dobbiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto”

22/06/2026 | 09:58:42

Capo Verde c’è, il pareggio con l’Uruguay è un’ulteriore attestato delle intenzioni, di quelli che sono fin ora gli eroi del Mondiale, soddisfatto anche il CT Bubista: “Voglio congratularmi con la squadra e con tutto il nostro staff per come abbiamo giocato, con il cuore. Abbiamo terminato la partita con molta difficoltà, con molti giocatori già alle prese con i crampi. Ma la nostra squadra è stata coraggiosa dall’inizio alla fine, cercando sempre di vincere, e questo ci rende molto felici. Abbiamo fiducia in tutti i nostri giocatori. Apportiamo sempre dei cambi e la nostra squadra continua ad affrontare le partite con la voglia di vincere e con una buona organizzazione. Dobbiamo essere soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto oggi”.

Foto: Instagram Vozinha