Bruzzaniti è a Catania per visite e firma

01/01/2026 | 11:47:23

Giovanni Bruzzaniti è arrivato a Catania, un colpo importante per le ambizioni del Catania. Programmato in tempi non sospetti, come vi avevamo anticipato già lo scorso 3 dicembre, e reso ancora più urgente dall’infortunio di Cicerelli. Nei giorni scorsi abbiamo aggiunto tutti i dettagli, in giornata l’esterno offensivo classe 2000 – reduce da grandi numeri tra gol e assist con la maglia del Pineto – svolgerà le visite e firmerà il contratto che lo legherà al nuovo club. Operazione da circa 400 mila euro, da domani Bruzzaniti sarà a disposizione di Toscano. Adesso il Catania cerca un centrocampista e abbiamo indicato il nome dì Gyabuaa anche se c’è la concorrenza del Mantova.

Foto: sito Catania