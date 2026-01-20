Brutto Napoli: McTominay illude Conte. Ma in superiorità numerica è 1-1 a Copenaghen

20/01/2026 | 23:03:06

Un brutto Napoli non riesce a sfruttare la superiorità numerica dal 35′ del primo tempo per battere il Copenaghen. E’ 1-1 al Parken e le cose per gli azzurri si complicano per la qualificazione ai playoff. Gara bloccata nei primi minuti, il Napoli fa la partita ma non sfonda contro un ottimo Copenaghen. L’episodio che fa svoltare la gara al 35′. Brutto fallo di Delaney su Lobotka, giallo per l’arbitro che cambia poi in rosso dopo il consulto al VAR. Napoli con la superiorità numerica. Ne approfitta subito il Napoli, calcio d’angolo dove McTominay stacca e insacca l’1-0 di testa. Vantaggio Napoli. Napoli in controllo ma che non chiude la gara. Al 71′, calcio di rigore (rigorino) per i padroni di casa, Larsson si presenta dal dischetto. Para Milinkovic-Savic, ma sulla respinta è facile il tap-in per l’1-1. Assalto Napoli nel finale, Lucca sfiora la rete del 2-1, ma fallisce una buona occasione. Errori di precisione, Napoli irriconoscibile. Nel finale fallaccio su Lang che si fa male. Finisce clamorosamente 1-1 al Parken, Napoli che vede ancora vivo il tabù in trasferta. Napoli che sale a 8, come il Copenaghen e che domani sarà fuori dalle 24.

Foto: sito Napoli