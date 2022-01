Brutto episodio in Inghilterra: Cash e Digne colpiti da una bottiglietta poco prima dell’intervallo

Un bruttissimo episodio quello accaduto in Inghilterra durante la partita di Premier League tra Everton e Aston Villa. Durante i festeggiamenti per i gol dei villains targato Buendia al minuto 47′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i tifosi dei toffees hanno lanciato alcune bottigliette in campo colpendo proprio l’ex Lucas Digne e Matty Cash rimasti per qualche minuto in terra prima di tornare negli spogliatoi per l’intervallo.

FOTO: instagram personale