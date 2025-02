Brutto colpo al volto per Kean: l’attaccante esce in barella

Continua il momento nero della Fiorentina anche sul fronte infortuni. A metà secondo tempo della gara contro il Verona, bruttissimo scontro tra Moise Kean e Dawidowicz. L’attaccante italiano ha avuto la peggio, brutta ferita al sopracciglio, tanto sangue perso. Dopo alcuni minuti a farsi medicare, Kean è rientrato in campo, ma subito dopo si è accasciato al suolo. Momenti di apprensione, il Bentegodi a smesso di cantare, temendo anche per la salute del giocatore. Per fortuna solo un brutto colpo. Kean è uscito in barella ma è tutto ok.

Foto: sito Fiorentina