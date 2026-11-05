Bruttissimo Milan: comodo 2-0 Ferencvaros. L’Atalanta rischia un altro tonfo: Krstovic fa 1-1

05/11/2026 | 20:42:35

Sono terminate le partite delle 18:30 delle squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League.

Il Milan non riesce a rialzarsi dopo la sconfitta in Europa League contro il Bournemouth e perde per 2-0 contro il Ferencváros. Nel primo tempo i rossoneri faticano a trovare la porta avversaria, pur mantenendo il predominio del possesso palla. Gli ospiti si dimostrano subito la squadra più propositiva delle due, riuscendo più volte a creare occasioni e a centrare lo specchio della porta, senza però trovare il fondo della rete.

Nel secondo tempo gli ungheresi ripartono da dove avevano lasciato e al 55′ trovano la rete del vantaggio con Lenny Joseph. Al 66′ è ancora Joseph a firmare la doppietta, approfittando di un contropiede che coglie impreparata la difesa rossonera. Al 77′ l’arbitro assegna un cartellino rosso per condotta violenta a Bamidele Yusuf ma i rossoneri non riescono ad approfittare del vantaggio numerico con la partita che termina 0-2.

Pareggio dell’Atalanta in Conference League per 1-1 contro il Kairat Almaty. Il primo tempo si svolge in relativo equilibrio tra le due formazioni. Nonostante il maggior possesso palla e alcune occasioni create, gli orobici non riescono a rendersi abbastanza pericolosi da imporsi sugli avversari.

Nel secondo tempo i nerazzurri pagano la mancata concretizzazione delle occasioni nei primi 45 minuti, concedendo al 53′ la rete del vantaggio al Kairat, firmata da Gual. Dopo il gol subito, l’Atalanta inizia a spingersi in avanti, assumendo sempre più il controllo della partita e trovando all’82’ la rete del pareggio con Krstovic.

Foto: X Atalanta