Bruttissimo infortunio per Ruslan Malinovskyi durante Venezia-Genoa. In avvio di secondo tempo e nel corso di un’azione nei pressi dell’area di rigore rossoblù, la caviglia del centrocampista offensivo ucraino si è piegata in modo innaturale dopo una torsione. Immagini molto brutte e preoccupanti, si teme un lungo stop per Malinovskyi.

Foto: Instagram Genoa