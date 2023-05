Brutte notizie per Paulo Sousa: si ferma Candreva

Per Paulo Sousa arrivano brutte notizie dall’infermeria. Secondo le ultime si è fermato il capitano Antonio Candreva, uscito nell’intervallo nella sfida di Napoli, l’ex Inter ha accusato un problema muscolare riguardo il polpaccio. Ulteriori esami saranno fatti in mattinata per svelare l’entità dell’infortunio e capire i tempi di recupero. Brutto colpo per il tecnico portoghese quindi, che rischia di perdere uno dei giocatori chiave della rinascita granata.

Foto: Salernitana Instagram