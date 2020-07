Brutta sorpresa per Fabinho: ladri in casa durante i festeggiamenti con il Liverpool

Una brutta sorpresa per il centrocampista del Liverpool Fabinho. Secondo quanto riporta il giornale Liverpool Echo, al ritorno nella propria abitazione dopo la festa per la celebrazione del titolo che si è svolta ad Anfield Road, ignoti sono entrati nella sua casa e si sono impossessati dei gioielli custoditi in cassaforte, ma anche di un’auto, che in seguito è stata però ritrovata. In corso le indagini della polizia.

FOTO: AS