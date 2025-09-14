Brutta Lazio, Muric salva su Zaccagni, decide Fadera: 1-0 Sassuolo

14/09/2025 | 19:57:47

Primo tempo poco spettacolare al MAPEI Stadium tra Lazio e Sassuolo. Biancocelesti che partono forte con intensità e pressing, ma sono di Pinamonti i primi squilli alla porta di Provedel. Al 24′, Vranckx rischia l’espulsione per un pestone su Rovella, ma l’on field review revoca il cartellino rosso tramutandolo in giallo. Poco prima dell’intervallo, Rovella lascia il campo per problemi fisici. Al suo posto Cataldi. Nella ripresa, Muric si prende la scena compiendo un autentico miracolo su un colpo di testa di Zaccagni. Al 70′, Fadera sblocca la partita per il Sassuolo, portando i neroverdi in vantaggio su situazione di calcio d’angolo. Gli uomini di Sarri schiacciano gli emiliani nella loro metà campo, ma non basta. Il Sassuolo vince la sua prima partita in campionato, seconda sconfitta, invece, per la Lazio.

Foto: Instagram Sassuolo