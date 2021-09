Brutta Lazio ma Strakosha fa peggio: autogol comico, 1-0 Galatasaray

La Lazio perde all’esordio in Europa League, il Galatasaray si impone per 1-0 ma quello che ha fatto Strakosha è stato qualcosa di incredibile. Un pallone apparentemente innocuo al 22’ st, il portiere avrebbe voluto spedirlo in angolo, invece è riuscito nella titanica impresa di mandarlo nella sua porta per un autogol con pochissimi precedenti. La Lazio è molto lontana dallo standard di Sarri, soprattutto nel primo tempo ha fatto molta fatica, apparendo statica e inconcludente. Il Galatasaray ha colpito una traversa con Morutan e ha creato più di qualche problema ai biancocelesti. Nella ripresa Luis Alberto vicino al gol, poi due occasione per i turchi prima della frittata di Strakosha. Sarri ha operato quattro cambi, prima Milenkovic-Savic e Muriqi per Akpa-Akpro e Immobile, quindi Basic e Pedro al posto di Luis Alberto e Felipe Anderson, proprio a un minuto dall’autogol del portiere biancoceleste. Al 26’ clamoroso errore di Milenkovic-Savic a pochi passi dalla porta con un pallonetto troppo banale. Inutile Il forcing finale: Lazio non all’altezza, condannata da un errore assurdo di Strakosha.

Foto: Twitter Lazio