Sono appena terminate Juventus-Empoli e Fiorentina-Torino, gare valevoli per la seconda giornata di Serie A. Deludono ancora i bianconeri dopo il pareggio di Udine. I ragazzi di Allegri, infatti, hanno giocato una partita molto al di sotto delle aspettative, che non sono riusciti a raddrizzare dopo la rete di Mancuso a metà primo tempo. Finisce 1-0 per i toscani. Può sorridere Andreazzoli, Max un po’ meno. La Fiorentina, invece, ha battuto il Torino per 2-1. In gol Nico Gonzalez e Vlahovic. L’esterno argentino ha firmato il vantaggio al 41′ della prima frazione di gioco con un gran tiro dal limite dell’area su assist di Castrovilli. Mentre l’attaccante serbo, ben imbeccato da Bonaventura, ha chiuso la pratica con un colpo di testa. Inutile la rete granata di Verdi nel finale. Si sblocca, dunque, la Viola dopo la sconfitta contro la Roma all’esordio. Per il Toro è buio totale.

Foto: Twitter Empoli