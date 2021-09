Brusaferro (CTS) annuncia: “Via libera all’aumento della capienza negli stadi al 75%”

Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, ha dato il via libera all’aumento della capienza negli stadi dal 50% al 75%: “Il Comitato, sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale, ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure in essere, pur sottolineando la opportunità di una progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell’andamento dell’epidemia combinato con la progressione delle coperture vaccinali nonché degli effetti delle riaperture stesse”.

FOTO: Twitter Inter