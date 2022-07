Brunori sbarca a Palermo, ora le visite e la firma

Matteo Brunori è stato il vero trascinatore dell’impresa che ha portato il Palermo in Serie B. I suoi gol sono serviti ai rosanero per superare il girone della Serie C e salire fino alla B. Il calciatore era in prestito dalla Juventus, come vi abbiamo raccontato , voleva tornare al Palermo e alla fine l’accordo è arrivato. Il calciatore è sbarcato questa mattina nel capoluogo siciliano, come testimonia la foto postata su Facebook dalla pagina di Aeroporto “Falcone e Borsellino”. L’attaccante ora si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club per i prossimi quattro anni.

Foto: Aeroporto Falcone Borsellino Facebook