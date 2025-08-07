Brunori: “In Serie B essere i più forti non basta. Inzaghi ha portato un’idea chiara di calcio”

07/08/2025 | 11:15:17

Matteo Brunori ha rilasciato recentemente delle dichiarazioni, presenti all’interno delle pagine de La Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni estratti dell’intervista all’attaccante del Palermo: “Dionisi e Inzaghi? Sono due allenatori con concetti diversi. Inzaghi ha portato subito un’idea chiara in cui tutti sono utili e nessuno è indispensabile. per cui dobbiamo prima di tutto correre tanto e sacrificarsi l’uno per l’altro. Dionisi aveva altri principi, non sta a me dire se giusti o sbagliati”. Palermo squadra da battere? Brunori risponde così: “Penso che in questi anno siamo sempre stati indicati come favoriti, abbiamo avuto squadre forti, però c’è sempre mancato qualcosa e in questo mese Inzaghi ci ha fatto capire cosa attraverso il lavoro quotidiano. Quindi sì, siamo forti, lo sappiamo però non basta, perché in Serie B poi bisogna correre più degli altri e credo che se unisci le due cose viene fuori un bel lavoro”. Sul fatto di avere Inzaghi, ex attaccante come lui, sulla panchina: “Sia che ha fatto la storia del calcio, qualsiasi suggerimento arriva in modo diverso. Consigli? Per lui fino a quando la palla non è fuori è sempre buona e bisogna farsi trovare pronti”.

Foto: Brunori, Sito Palermo