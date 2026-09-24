Brunori: “Avevo pensato di smettere con il calcio. L’Ascoli? Cercavo un progetto ambizioso”

24/09/2026 | 18:30:34

Matteo Brunori ha parlato al podcast ufficiale della Serie B: “Ho pensato di smettere con il calcio. Sono arrivato tardi ‘tra i grandi’ dopo un saliscendi nel quale ho calcato tutti i campi fino alla Serie C, ma è stato bello e formativo confrontarsi con realtà diverse tra loro. Ho i brividi solo a pensarci. Ogni volta che parliamo di Palermo mi emoziono. Mi hanno dato tutto e ho cercato di restituirlo in campo. L’Ascoli? Cercavo un progetto ambizioso. Ho parlato con Patti e Tomei, e dico che rifarei questa scelta perché ho trovato umiltà e sacrificio”.

foto sito ascoli