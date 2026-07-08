Bruno Guimaraes: “Il modo in cui è finita è triste. Sbagliare il rigore fa davvero male”

08/07/2026 | 14:45:56

Il Brasile ha concluso anzitempo il proprio Mondiale cadendo 2-1 contro la Norvegia. Il centrocampista verdeoro Bruno Guimaraes ha mostrato tutta la sua delusione e il rammarico per l’eliminazione e soprattutto per il rigore fallito contro la nazionale di Solbakken. Queste le sue parole: “Ho scritto e cancellato questo messaggio così tante volte da aver perso il conto. Sono sempre stato presente nelle vittorie, quindi è giusto parlare anche nella sconfitta e non nascondermi. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho e oggi è anche responsabile del dolore più grande dei miei 28 anni. Sbagliare quel rigore ed essere eliminati agli ottavi fa male, fa davvero molto male, ma è solo un altro ostacolo da superare. La cosa più incredibile è stata tornare a casa dopo il giorno più triste della mia vita. Quando mi sono svegliato, la prima cosa che mi hanno detto i miei figli è stata: ‘Papà, giochiamo a calcio?’. In quel momento ho capito che, nei giorni belli come in quelli brutti, il calcio sarà sempre il mio grande amore. Come sempre mi prendo le mie responsabilità e anche questa volta sarà così. È triste il modo in cui è finita, ma il sogno non è terminato. È ancora vivo nel mio cuore e in quello di milioni di brasiliani“.

Foto: Instagram Bruno Guimaraes