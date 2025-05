Bruno Fernandes: “Vincere l’Europa League è l’obiettivo che abbiamo da inizio stagione”

01/05/2025 | 23:53:14

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha parlato a Sky dopo la vittoria per 3-0 in casa del Bilbao.

Queste le sue parole: “ In Premier League dobbiamo migliorare tanto, in Europa è completamente diverso. In Premier non abbiamo fatto bene fino ad ora e non finiremo bene, ma l’Europa League è un nostro obiettivo dall’inizio della stagione e ora vogliamo andare fino alla fine anche perché vincendo la competizione andremo anche in Champions League e sarebbe strepitoso”.

Foto: Instagram Manchester United