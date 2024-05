Bruno Fernandes sul futuro: “Ci penserò dopo gli Europei, non dipende solo da me”

Bruno Fernandes ha parlato in un’intervista rilasciata in Portogallo anche del suo futuro: “Al momento non ci penso. Ovviamente non dipende solo da me: un giocatore deve volere restare nel suo club, ma allo stesso tempo qualcuno deve volere che resti. Al momento ho la sensazione che ci sia questa volontà da entrambe le parti. Non penso troppo al futuro, anche perché ovviamente questa stagione non è stata buona finora. Potremmo però vincere la FA Cup, poi penserò all’Europeo.

Quindi, se volete che sia molto onesto, se dovrò pensare di lasciare la Premier League lo farò solo dopo gli Europei, perché ora niente può distogliere la mia attenzione dalla finale di FA Cup e dagli Europei, non c’è niente di più importante in questo momento”.

Foto: Twitter Bruno Fernandes