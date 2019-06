Bruno Fernandes: “Sto bene allo Sporting ma ci sono delle offerte che non si possono rifiutare”

“Sto bene allo Sporting, non sto pensando ad andare via, ma ci sono dei club e delle offerte che non si possono rifiutare”. Queste le parole del centrocampista dello Sporting Lisbona, Bruno Fernandes, che si è così espresso ai microfoni di Radio Renascença a proposito del proprio futuro. “Me ne andrò solo se il club è d’accordo con me”, ha poi chiuso il classe ’94.

Foto: Correio da Manha