Bruno Fernandes: “Ronaldo è il più grande simbolo del nostro calcio. I problemi vanno risolti internamente”

03/10/2026 | 19:16:17

Bruno Fernandes, uno dei veterani della Nazionale portoghese, ha risposto alle domande su Cristiano Ronaldo piovute in conferenza stampa. Le parole del capitano del Manchester United: “Ho avuto una conversazione con Cris e ciò che gli ho detto è ciò che ripeterò qui. La cosa più importante è che, indipendentemente da ciò che accade, Cris non smetterà mai di essere il più grande simbolo della nostra nazionale, il più grande simbolo del nostro calcio e, certamente, il più grande simbolo del nostro paese per tutto ciò che ha fatto, non solo in Portogallo ma in tutto il mondo. Penso che abbia un posto riservato, senza dubbio, non solo tra i più grandi di tutti i tempi, ma anche nei cuori di tutti i portoghesi.

E penso che la cosa più importante ora sia quella di smettere di dividere le acque, perché non ci sono divisioni nella nazionale. La nazionale è una e rimarrà sempre una, indipendentemente dal rumore stupido che può provenire dall’esterno. Penso che ogni famiglia debba risolvere i propri affari internamente ed è così che la nazionale debba funzionare. Sono certo che la cosa più importante è che tutto finisca bene, per entrambe le parti.

Noi siamo completamente fuori dalla questione. Siamo consapevoli di ciò che state dicendo e di ciò che vediamo. Onestamente, passiamo molto tempo a giocare a carte piuttosto che a guardare la televisione, quindi siamo molto distaccati da tutta la controversia che circonda questa questione. Ma ciò che penso, ancora una volta, è che il paese non debba dividersi, che le persone non debbano schierarsi, e che dovremmo vivere tutto questo come un tutt’uno. Dovremmo rispettare e accettare tutte le parti, ma allo stesso tempo, come ho detto, Cris è e sarà sempre la più grande icona della nostra nazionale, del nostro calcio e anche del calcio mondiale. Merita il rispetto di tutti i portoghesi, indipendentemente da chi lo apprezza di più o di meno”.

Foto: Instagram Portogallo