Bruno Fernandes risponde a Roy Keane: “Ho sempre e solo ribadito di voler vincere trofei con questa maglia”

25/05/2026 | 11:14:18

Il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes, ha concesso un’intervista a The Diary of a CEO. Queste le sue parole sulle critiche ricevute da Roy Keane:

“Non mi dispiace ricevere critiche. Accetto sempre le critiche da tutti e non rispondo mai a nessuno. Ognuno ha la sua opinione, che sia buona, cattiva o altro. Quello che non mi piace è quando la gente mente, e in questo caso, quello che hai detto su Roy Keane , in pratica, è una bugia. Per fortuna è tutto registrato, immagina se non lo fosse, la gente penserebbe che Bruno è sempre quello che cerca l’assist. Non mi piace quando la gente mente sulle cose che dico, perché questo va ben oltre ciò che considero accettabile. Non ho mai dichiarato di voler vincere premi individuali o battere record; ho sempre e solo ribadito di voler vincere trofei con questa maglia. Mai, nemmeno una volta, qualcuno ha sentito dire che Bruno volesse battere questo record, o il record di gol, o vincere il premio di Giocatore della Stagione, o essere migliore di chiunque altro. Bruno voleva che il club avesse successo, Bruno voleva che il club vincesse trofei, e questo è tutto ciò che Bruno desidera. Accetto le sue critiche. Accetto che gli piaccia o meno come giocatore, che gli piaccia o meno come persona, ma quello che non mi piace è che mi metta in bocca parole che non ho mai detto”.

Foto: Instagram Manchester United