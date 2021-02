Bruno Fernandes: “Ottimo risultato. La doppietta? Cerco sempre di segnare ma l’obiettivo sono i trofei”

Bruno Fernandes è stato il vero mattatore del successo del Manchester United. Con la sua doppietta ha spianato la strada ai Red Devils che si sono imposti per 0-4 nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il centrocampista ha così analizzato il successo in casa della Real Sociedad a BT Sport: “Il risultato è davvero buono, si è vista la nostra voglia di vincere le partite. Abbiamo fatto tutto bene, ma c’è ancora una partita difficile da giocare in casa. La doppietta? Il mio obiettivo è segnare il maggior numero di gol possibile, ma quello vero e più importante è vincere trofei”.

Foto: instagram personale