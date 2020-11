Bruno Fernandes: “Odio perdere, in ogni campo. Non faccio vincere nemmeno mia figlia a carte”

Bruno Fernandes ha parlato così ai canali ufficiali del Manchester United:

“Odio perdere, in ogni campo. L’altro giorno stavo sfidando mia figlia di tre anni a UNO, il famoso gioco di carte. A volte la faccio vincere, a volte però a un certo punto mi arrabbio e ‘bang bang’ e vinco la partita io. Mia moglie mi guarda e mi dice: ‘Sei sempre il solito…’.

Ho una famiglia dove le mie prestazioni vengono sempre giudicate, quindi ogni volta che finisco una partita ricevo un messaggio da mia madre e mia moglie: mia madre mi scrive sempre che ho fatto bene. Mia moglie no, lo fa solo quando gioco davvero bene. Così anche mio padre: dopo la partita contro il Newcastle mi ha mandato un messaggio in cui si complimentava per il gol ma si proponeva di spiegarmi come calciare i rigori.

E pensare che ne ho sbagliato uno su 11. Ma sono situazioni che ti aiutano a migliorare perché sai che ci sono gli occhi di tutti su di te e si aspettano sempre di più”.

Foto: Instagram personale B.Fernandes