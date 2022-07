Bruno Fernandes: “Non so cosa passi nella testa di Ronaldo”

È ancora incerto il futuro di Cristiano Ronaldo, che non ha partecipato alla tournée in Asia col Manchester United per problemi familiari. Nessuno sa cosa deciderà di fare il campione portoghese. Nemmeno Bruno Fernandes compagno di club ma anche di nazionale. L’ex Udinese ha parlato cercando di chiarire la situazione legata a CR7.

Queste sono state le sue parole. “Non so cosa Cristiano abbia detto al club, al manager, ma dobbiamo rispettare la sua scelta. È stato il nostro miglior marcatore, ha aggiunto gol. Ma il suo futuro non è una cosa che dipende da me, è il club che deve fare le proprie scelte e Cristiano le sue. Non so cosa passi nella sua testa”

Foto: Twitter Ronaldo