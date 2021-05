Bruno Fernandes: “Non diamo la Roma per morta. Mourinho? Hanno preso un tecnico super”

Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Roma, che vede lo United avanti 6-2 dopo la gara di Old Trafford.

Queste le sue parole: “Spero di giocare di nuovo più di 50 partite la prossima stagione. Quando giochi per un club come questo, i tuoi standard devono essere alti. Contro la Roma all’andata non è stata la mia partita migliore, nonostante i due gol e due assist. Mi prenderete per pazzo ma è così. Non mi sono piaciuto molto. Dobbiamo fare attenzione, la Roma non è morta, certo, abbiamo un ottimo vantaggio ma non dobbiamo cullarci”.

Su Mourinho: “E’ stata una sorpresa, conosco Josè, è uno dei migliori allenatori di sempre. La Roma ha fatto un colpo assoluto, darà tanto a loro. Spiace per Fonseca, ha fatto bene e dimostrerà il suo valore altrove”.

Foto: Sito Manchester United